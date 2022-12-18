Умер бывший глава Генштаба ВС СССР

Отмечается, что экс-глава Генштаба ВС СССР скончался на 84-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Мусатова. Как уточнили в пресс-службе партии, экс-парламентарий скончался на 73-м году жизни после долгой и продолжительной болезни.