Умер бывший глава Генштаба ВС СССР

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что экс-глава Генштаба ВС СССР скончался на 84-м году жизни.
Ранее сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Мусатова. Как уточнили в пресс-службе партии, экс-парламентарий скончался на 73-м году жизни после долгой и продолжительной болезни.