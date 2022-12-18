В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
43 минуты назад

Умер бывший глава Генштаба ВС СССР

Lenta.ru

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин, передает «Интерфакс».

Умер бывший глава Генштаба ВС СССР
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что экс-глава Генштаба ВС СССР скончался на 84-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Мусатова. Как уточнили в пресс-службе партии, экс-парламентарий скончался на 73-м году жизни после долгой и продолжительной болезни.

Армия,Михаил Мусатов,Михаил Моисеев,Генштаб,ЛДПР,Госдума,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители