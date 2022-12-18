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23 минуты назад

Кадыров на китайском языке призвал исламский мир объединиться

News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал исламский мир объединиться против Запада. Свой пост политик опубликовал на китайском языке. Он напомнил, что за последние сто лет США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру. Жертвами этих решений, сказал Кадыров, стали миллионы мирных людей.

Кадыров на китайском языке обратился с призывом к исламскому миру
Фото: ТАССТАСС

Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, — заявил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что Россия «бросила вызов этому злу и уверенно идет к победе». Глава Чечни заключил, что те, кому адресовано его послание, должны не позволить НАТО диктовать условия. В противном случае их родина может быть уничтожена, добавил руководитель региона.

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Ранее Кадыров писал, что ислам является неотъемлемой частью России. Он отметил уникальную ситуацию в стране, где вместе с другими религиозными конфессиями живут почти 15 млн мусульман. Заявление чеченского лидера было приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Кадыров также отметил, что Россия является примером настоящего правового государства.

Он добавил, что благодаря политике президента России Владимира Путина права каждого мусульманина «строго оберегаются и защищаются на всех уровнях».

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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