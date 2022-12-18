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34 минуты назад

Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной"

Газета.Ruиещё 4

Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является "мировой войной" и не завершится в ближайшее время. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете ABC.

Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников, - сообщил понтифик. - Я на связи, принимаю, п

"Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война", - отметил он. "Уже несколько рук вовлечено в войну, - полагает Франциск. - Есть много интересов".

Армия,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,
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