Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские силы пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Валерия Герасимова в ходе его поездки в Изюм. Об этом он сказал на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом).
Комментируя материал The New York Times о том, что официальные лица Соединенных Штатов пытались помешать Киеву спланировать и осуществить покушение на главу генштаба российских Вооруженных Сил Валерия Герасимова, Арестович уточнил, что эти события происходили во второй половине апреля или в мае, когда глава российского Генштаба приезжал в Изюм в Харьковской области.
"Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову", - сказал советник украинского президента, добавляя, что "такое было".
По его словам, Вооруженные силы Украины "накрыли штаб", в котором находился Герасимов, однако к тому моменту он уехал оттуда. Как писала The New York Times, после теневых дискуссий Вашингтон попросил Киев отменить атаку, но украинское руководство заявило, что операция уже начата.