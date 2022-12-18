Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские силы пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Валерия Герасимова в ходе его поездки в Изюм. Об этом он сказал на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом).

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Комментируя материал The New York Times о том, что официальные лица Соединенных Штатов пытались помешать Киеву спланировать и осуществить покушение на главу генштаба российских Вооруженных Сил Валерия Герасимова, Арестович уточнил, что эти события происходили во второй половине апреля или в мае, когда глава российского Генштаба приезжал в Изюм в Харьковской области.

"Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову", - сказал советник украинского президента, добавляя, что "такое было".