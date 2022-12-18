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41 минуту назад

Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова

Газета.Ruиещё 1

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские силы пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Валерия Герасимова в ходе его поездки в Изюм. Об этом он сказал на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом).

Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Комментируя материал The New York Times о том, что официальные лица Соединенных Штатов пытались помешать Киеву спланировать и осуществить покушение на главу генштаба российских Вооруженных Сил Валерия Герасимова, Арестович уточнил, что эти события происходили во второй половине апреля или в мае, когда глава российского Генштаба приезжал в Изюм в Харьковской области.

"Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову", - сказал советник украинского президента, добавляя, что "такое было".

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По его словам, Вооруженные силы Украины "накрыли штаб", в котором находился Герасимов, однако к тому моменту он уехал оттуда. Как писала The New York Times, после теневых дискуссий Вашингтон попросил Киев отменить атаку, но украинское руководство заявило, что операция уже начата.

Армия,Алексей Арестович,Марк Фейгин,Валерий Герасимов,Генштаб,
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