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21 минуту назад

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией ядерного оружия

Елена Прошина

В Центральном разведывательном управлении США не видят знаков того, что Москва действительно готовится применить тактическое ядерное оружие, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

По его словам, вероятно, что все разговоры и действия вокруг этой темы преследуют только одну цель – «запугать мир».

«Я думаю, что бряцание оружием преследует цель запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия», — отметил Бернс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты, в качестве ответно-встречного удара. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства отметил, что угроза ядерной войны возрастает, однако РФ не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.

При этом глава государства и ранее говорил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта.

Армия,Уильям Бернс,Владимир Путин,ЦРУ,Совет по правам человека,
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