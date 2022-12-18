В ЦРУ высказались о возможности применения Россией ядерного оружия

В Центральном разведывательном управлении США не видят знаков того, что Москва действительно готовится применить тактическое ядерное оружие, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.
По его словам, вероятно, что все разговоры и действия вокруг этой темы преследуют только одну цель – «запугать мир».
«Я думаю, что бряцание оружием преследует цель запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия», — отметил Бернс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты, в качестве ответно-встречного удара. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства отметил, что угроза ядерной войны возрастает, однако РФ не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.
При этом глава государства и ранее говорил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта.