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5 минут назад

Жена Зеленского сорвала «крещение» военного корабля

Lenta.ru

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не смогла разбить шампанское о борт военного корабля «Гетман Иван Мазепа», построенного в Турции для Киева, и сорвала его «крещение». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ura.ru.

Торжественная церемония состоялось 2 октября, однако кадры появились в сети только сейчас. На записи видно, как первая леди Украины разрубает небольшим топориком канат, привязанная к нему бутылка шампанского ударяется о борт корабля, но остается целой. Отмечается, что у кораблестроителей и моряков это является очень плохой приметой, предрекающей скорую гибель судну.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков оценил эффективность корвета Военно-морских сил (ВМС) Украины «Гетман Иван Мазепа», спущенного на воду в Турции. Корветы этого типа разработали в рамках программы MILGEM. Корабли для ВМС Турции несут противокорабельные ракеты Harpoon.

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