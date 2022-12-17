Жена Зеленского сорвала «крещение» военного корабля

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не смогла разбить шампанское о борт военного корабля «Гетман Иван Мазепа», построенного в Турции для Киева , и сорвала его «крещение». Соответствующее видео опубликовано в Telegram -канале Ura.ru.

Торжественная церемония состоялось 2 октября, однако кадры появились в сети только сейчас. На записи видно, как первая леди Украины разрубает небольшим топориком канат, привязанная к нему бутылка шампанского ударяется о борт корабля, но остается целой. Отмечается, что у кораблестроителей и моряков это является очень плохой приметой, предрекающей скорую гибель судну.