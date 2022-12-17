В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

США заказали разработку ударно-разведывательного гиперзвукового аппарата

Илья Родин

Американская компания Leidos выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку гиперзвукового летательного аппарата. Согласно требованиям заказчика, он должен будет переносить ударные и разведывательные нагрузки, пишет портал The Drive.

США заказали разработку ударно-разведывательного гиперзвукового аппарата
Фото: LeidosLeidos

Отмечается, что работы по заказу ВВС будут вестись в рамках секретной программы Mayhem. В результате, компания должна будет представить гиперзвуковую платформу, способную переносить разнообразные нагрузки.

По данным портала, на этот проект выделяется порядка $334 млн.

Автор статьи подчеркнул, что раннее описание летательного аппарата Mayhem практически полностью соответствует тому, как должен выглядеть беспилотный гиперзвуковой самолет SR-72, над которым работает подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что ВВС США в районе калифорнийского побережья осуществили успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля».

Армия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители