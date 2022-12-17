США заказали разработку ударно-разведывательного гиперзвукового аппарата

Американская компания Leidos выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку гиперзвукового летательного аппарата. Согласно требованиям заказчика, он должен будет переносить ударные и разведывательные нагрузки, пишет портал The Drive.

Фото: Leidos Leidos

Отмечается, что работы по заказу ВВС будут вестись в рамках секретной программы Mayhem. В результате, компания должна будет представить гиперзвуковую платформу, способную переносить разнообразные нагрузки.

По данным портала, на этот проект выделяется порядка $334 млн.

Автор статьи подчеркнул, что раннее описание летательного аппарата Mayhem практически полностью соответствует тому, как должен выглядеть беспилотный гиперзвуковой самолет SR-72, над которым работает подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin.