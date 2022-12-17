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10 минут назад

Минобороны опровергло планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Сообщения о том, что срок срочной службы в Вооруженных силах России якобы увеличат до двух лет, не соответствуют действительности, заявил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

Минобороны опровергло увеличение сроков срочной службы
Фото: ТАССТАСС

Министерство не предлагает на данный момент никаких изменений законодательства в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, говорится в заявлении Астахова, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Он напомнил, что правовое регулирование воинской обязанности и военной службы осуществляется ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

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Статья 38 ФЗ устанавливает, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что срок службы в армии по призыву должен составлять два года.

Армия,Алексей Астахов,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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