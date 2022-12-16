Сербские СМИ: Турция направила в Косово 11 грузовиков с оружием

На границе Болгарии и Северной Македонии замечены 11 грузовиков, которые везут в Косово минометы и ракеты из Турции общей стоимостью около $30 млн. Об этом сообщает сербский информационный портал Telegraf.rs.
Издание отмечает, что сербские государственные органы получили эту информацию неофициально через проверку путевых листов.
«Эта информация является доказательством того, что так называемая косовская армия усиленно вооружается», - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что министерство обороны непризнанного Косово ожидает поступления большой партии современного вооружения на общую сумму €27,5 млн.
Сербский телеканал RTS со ссылкой на источники сообщил, что Сербия передала миссии НАТО запрос на введение армии и полиции в Косово.
Речь идет о введении ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.