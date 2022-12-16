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27 минут назад

Сербские СМИ: Турция направила в Косово 11 грузовиков с оружием

Газета.Ru

На границе Болгарии и Северной Македонии замечены 11 грузовиков, которые везут в Косово минометы и ракеты из Турции общей стоимостью около $30 млн. Об этом сообщает сербский информационный портал Telegraf.rs.

Сербские СМИ: Турция направила в Косово 11 грузовиков с оружием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание отмечает, что сербские государственные органы получили эту информацию неофициально через проверку путевых листов.

«Эта информация является доказательством того, что так называемая косовская армия усиленно вооружается», - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что министерство обороны непризнанного Косово ожидает поступления большой партии современного вооружения на общую сумму €27,5 млн.

Сербский телеканал RTS со ссылкой на источники сообщил, что Сербия передала миссии НАТО запрос на введение армии и полиции в Косово.

Речь идет о введении ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.

Армия,НАТО,Совбез ООН,
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