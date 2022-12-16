Камбоджа обучит украинских саперов в 2023 году

«Камбоджа проведет техническое обучение и поделится опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Камбодже в январе следующего года», — заявило МИД страны.

Это решение было принято после поездки премьер-министра Камбоджи Хун Сена на саммит АСЕАН-ЕС в Брюсселе.

В свою очередь, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна в координации с властями Японии также намерена направить в Польшу своих специалистов для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам разминирования.