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1 час назад

Камбоджа обучит украинских саперов в 2023 году

Газета.Ru

Камбоджа планирует в январе 2023 года провести обучение украинских саперов в столице государства Пномпене, сообщает газета Phnom Penh Post.

Камбоджа обучит украинских саперов в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Камбоджа проведет техническое обучение и поделится опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Камбодже в январе следующего года», — заявило МИД страны.

Это решение было принято после поездки премьер-министра Камбоджи Хун Сена на саммит АСЕАН-ЕС в Брюсселе.

Подробности программы обучения не уточняются.

Ранее появилась информация, что инструкторы вооруженных сил Канады начали обучать украинских саперов в Польше.

В свою очередь, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна в координации с властями Японии также намерена направить в Польшу своих специалистов для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам разминирования.

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