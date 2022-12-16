В России рассказали о ремонте «Адмирала Кузнецова»

«Доковые работы практически завершены, все, что нам теперь осталось, — подготовиться к его постановке на плав. Это произойдет в течение ближайших нескольких дней: котлован снова заполним водой, разберем перемычку, авианосец выйдет к причалу, где будет завершать свой ремонт», — сказал он.