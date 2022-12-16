В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
37 минут назад

В России рассказали о ремонте «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ruиещё 1

Доковый ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 почти завершен, в течение нескольких дней корабль выйдет к причалу. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

В России рассказали о ремонте «Адмирала Кузнецова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доковые работы практически завершены, все, что нам теперь осталось, — подготовиться к его постановке на плав. Это произойдет в течение ближайших нескольких дней: котлован снова заполним водой, разберем перемычку, авианосец выйдет к причалу, где будет завершать свой ремонт», — сказал он.

Рахманов напомнил, что вторую часть работ пришлось переориентировать из-за инцидента с плавучим доком ПД-50. В результате соединили два небольших дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

«По графику [завершение ремонта "Адмирала Кузнецова"] стоит на сегодняшний день на 2024 год», — уточнил гендиректор ОСК.

В августе заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот России может получить ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» с задержкой.

В июле источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе проинформировал, что док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом ремонта «Адмирала Кузнецова».

Армия,Алексей Рахманов,Владимир Королев,Объединенная судостроительная корпорация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители