Пехотная рота армии США прибыла в Эстонию

Пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны сообщила о прибытии в страну пехотной роты армии США. Она, как отмечается, будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады, передает РИА Новости.

«Вместе с ротой армии США прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение», - заявил командир 2-й пехотной бригады полковника Мати Тикерпуу, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что это позволит проводить совместные учения и повысить боевой потенциал соединения. Также подчеркивается, что «американцы» прибыли в Эстонию на основании двустороннего договора.

Американский президент Джо Байден в ходе Мадридского саммита НАТО ранее заверил, что восточный фланг альянса будет усилен.

Глава минобороны балтийской республики Ханно Певкур заявлял, что в Эстонию прибудет не только пехотная рота, но и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS.