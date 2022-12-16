В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
22 минуты назад

Пехотная рота армии США прибыла в Эстонию

Лера Букина

Пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны сообщила о прибытии в страну пехотной роты армии США. Она, как отмечается, будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады, передает РИА Новости.

Пехотная рота армии США прибыла в Эстонию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вместе с ротой армии США прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение», - заявил командир 2-й пехотной бригады полковника Мати Тикерпуу, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что это позволит проводить совместные учения и повысить боевой потенциал соединения. Также подчеркивается, что «американцы» прибыли в Эстонию на основании двустороннего договора.

Американский президент Джо Байден в ходе Мадридского саммита НАТО ранее заверил, что восточный фланг альянса будет усилен.

Глава минобороны балтийской республики Ханно Певкур заявлял, что в Эстонию прибудет не только пехотная рота, но и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США намерены пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители