Рухнувший в Бурятии вертолет собирались продать в Китай

Вертолет, разбившийся в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, собирались продать в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, воздушное судно перегоняли из аэропорта «Восточный» для последующей доставки в КНР. Уточняется, что речь идет о вертолете Ми-171Е. Ранее сообщалось, что разбился вертолет Ми-8.