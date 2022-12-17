Раскрыты детали защиты Москвы от украинских беспилотников

Модернизированные Украиной советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж», вероятно, способны достичь Москвы, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) с почти 100-процентной вероятностью их уничтожат. Детали защиты столицы от БПЛА в беседе с MK.RU раскрыл военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Он объяснил, что с дальностью полета до тысячи километров и высотой до шести километров Ту-141 может попытаться ударить по Москве, но при сплошном радиолокационном поле и сплошной зоне покрытия зенитно-ракетными системами обойти их невозможно.

«Эти старые дроны полностью из металла, а не из композиционных материалов, имеют большую отражающую поверхность и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет», — пояснил аналитик, почему системы ПВО собьют их.

Кнутов также допустил использование привязных аэростатов с радиолокационными станциями для разведки воздушной обстановки и противовоздушной обороны, особенно в приграничных с Украиной районах. Они могут обнаруживать беспилотники и дроны-камикадзе и передавать их как цели зенитно-ракетным частям. Подобные аэростаты раньше использовали в северных регионах.