В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
52 минуты назад

Раскрыты детали защиты Москвы от украинских беспилотников

Lenta.ruиещё 1

Модернизированные Украиной советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж», вероятно, способны достичь Москвы, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) с почти 100-процентной вероятностью их уничтожат. Детали защиты столицы от БПЛА в беседе с MK.RU раскрыл военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Раскрыты детали защиты Москвы от украинских беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что с дальностью полета до тысячи километров и высотой до шести километров Ту-141 может попытаться ударить по Москве, но при сплошном радиолокационном поле и сплошной зоне покрытия зенитно-ракетными системами обойти их невозможно.

«Эти старые дроны полностью из металла, а не из композиционных материалов, имеют большую отражающую поверхность и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет», — пояснил аналитик, почему системы ПВО собьют их.

Кнутов также допустил использование привязных аэростатов с радиолокационными станциями для разведки воздушной обстановки и противовоздушной обороны, особенно в приграничных с Украиной районах. Они могут обнаруживать беспилотники и дроны-камикадзе и передавать их как цели зенитно-ракетным частям. Подобные аэростаты раньше использовали в северных регионах.

Кремль показал видео работы Путина в штабе войск СВО

Ранее в декабре Кнутов объяснил, как Вооруженные силы России смогут выйти к Славянску и Краматорску в Донбассе.

Армия,Юрий Кнутов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители