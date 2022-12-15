Украина может получить «умные бомбы»

США планируют направить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в «умные бомбы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы"», - говорится в статье.
Уточняется, что такое оружие может поражать российские военные позиции с высокой степенью точности. Система включает в себя устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия. на каких видах оружия оно будет применяться не уточняется. Также пока неизвестно, одобрил ли Джо Байден передачу Украине такого оборудования.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также добавил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.