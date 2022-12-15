Украина может получить «умные бомбы»

США планируют направить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в «умные бомбы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

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«Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы"», - говорится в статье.

Уточняется, что такое оружие может поражать российские военные позиции с высокой степенью точности. Система включает в себя устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия. на каких видах оружия оно будет применяться не уточняется. Также пока неизвестно, одобрил ли Джо Байден передачу Украине такого оборудования.