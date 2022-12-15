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1 час назад

Аксенов назвал беспилотники основной угрозой для Крыма

Газета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал БПЛА основной угрозой для полуострова. Чиновник заявил, что прилагаются максимальные усилия по обеспечению безопасности как со стороны правоохранителей, так и со стороны военных, передает ТАСС.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной», — заявил Аксенов.

По его словам, для усиления безопасности на полуострове закупаются новые системы противовоздушной обороны.

При этом Аксенов добавил, что ситуация в Крыму остается стабильной и контролируемой, несмотря на введенные высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В Крыму подтвердили удар дрона ВСУ по подстанции

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат.

Армия,Видео,Михаил Развожаев,Сергей Аксенов,
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