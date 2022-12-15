Глава Крыма Сергей Аксенов назвал БПЛА основной угрозой для полуострова. Чиновник заявил, что прилагаются максимальные усилия по обеспечению безопасности как со стороны правоохранителей, так и со стороны военных, передает ТАСС.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной», — заявил Аксенов.

По его словам, для усиления безопасности на полуострове закупаются новые системы противовоздушной обороны.

При этом Аксенов добавил, что ситуация в Крыму остается стабильной и контролируемой, несмотря на введенные высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.