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42 минуты назад

Турция ослушалась Россию насчет спецоперации в Сирии

Елена Прошина

Турция планирует начать наземное наступление на Сирию, игнорируя запреты со стороны США и России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Global Times.

Турция ослушалась Россию насчет спецоперации в Сирии
Фото: ТАССТАСС

Информированный источник, близкий к правительству Турции, сообщил изданию, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в любое время может начать наземное наступление против курдских солдат на севере Сирии. Собеседник Global Times пожелал остаться анонимным.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов доложил, что Москва добилась определенных успехов в переговорах с Турцией по поводу наземной операции в Сирии. Он отметил, что беседы по этому поводу продолжается, и если наземная операция все еще не началась, то их можно считать успешными.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии. Удары были нанесены по Кобани и северу Ирака. Глава Турции счел операцию успешной и допустил возможность наземного наступления. Сам он заявлял, что Турция продолжит атаковать территорию Сирии до тех пор, пока не «ликвидирует угрозу терроризма».

«Если угроза терроризма исходит с севера Сирии, мы её там и ликвидируем», — подчеркнул Эрдоган.

Армия,Михаил Богданов,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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