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16 минут назад

Байден сообщил о скором объявлении касательно поставок средств ПВО Киеву

ТАССиещё 4

Американские власти в пятницу могут распространить новую информацию, касающуюся поставок средств ПВО Киеву. Это дал понять журналистам президент США Джо Байден.

Байден сообщил о скором объявлении о поставках средств ПВО Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает пресс-пул, перед вылетом из Делавэра в Вашингтон американскому лидеру задали вопрос о поставках средств ПВО Украине.

"Вы услышите через несколько минут", - ответил глава государства, не приводя подробностей.

Согласно графику Байдена, какие-либо официальные публичные мероприятия у него до конца дня не запланированы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу сообщил на брифинге, что дополнительные средства ПВО войдут в следующий пакет военной помощи США Украине. Кирби отказался привести подробности о том, что именно войдет в новый транш помощи и когда о нем будет официально объявлено.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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