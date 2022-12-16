Байден сообщил о скором объявлении о поставках средств ПВО Киеву

Американские власти в пятницу могут распространить новую информацию, касающуюся поставок средств ПВО Киеву. Это дал понять журналистам президент США Джо Байден.

Как сообщает пресс-пул, перед вылетом из Делавэра в Вашингтон американскому лидеру задали вопрос о поставках средств ПВО Украине.

"Вы услышите через несколько минут", - ответил глава государства, не приводя подробностей.

Согласно графику Байдена, какие-либо официальные публичные мероприятия у него до конца дня не запланированы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу сообщил на брифинге, что дополнительные средства ПВО войдут в следующий пакет военной помощи США Украине. Кирби отказался привести подробности о том, что именно войдет в новый транш помощи и когда о нем будет официально объявлено.