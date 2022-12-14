Песков назвал первоочередную задачу СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность присоединения к России новых территорий, назвал первоочередной задачей защиту людей в Донецкой и Луганской народных республиках.
"Все зависит от выбора граждан, от решения людей", - прокомментировал представитель Кремля в среду в беседе с журналистами возможность присоединения к РФ Одессы и Чернигова.
"Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР, мы видим непростую ситуацию в Донецке, на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные. Специальная военная операция продолжается", - подчеркнул Песков.