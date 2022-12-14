Российский «Дмитрий Донской» более четырех раз обогнул Землю

«Да, и он показал себя надежным боевым организмом. С момента рождения — с 1982 года — по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тысяч морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря», — сказал командир.