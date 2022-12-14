Обломки беспилотника повредили административные здания в Киеве

Два административных здания повреждены в Киеве из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные городской военной администрации столицы Украины, здания находятся в Шевченковском районе Киева.

В среду утром в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе.

Между тем в Сети появились кадры ударов дронов "Герань-2" по Киеву. На видео слышны звуки стрелкового оружия, из которого пытались сбить беспилотник.