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19 минут назад

РИА Новости: Обломки беспилотника повредили два административных здания в Киеве

Российская Газета

Два административных здания повреждены в Киеве из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Обломки беспилотника повредили административные здания в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные городской военной администрации столицы Украины, здания находятся в Шевченковском районе Киева.

В среду утром в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе.

Между тем в Сети появились кадры ударов дронов "Герань-2" по Киеву. На видео слышны звуки стрелкового оружия, из которого пытались сбить беспилотник.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Помимо Киева воздушная тревога объявлялась также в других регионах Украины. Власти Днепропетровской области заявили о повреждении газопроводов и линий электропередачи.

Армия,Виталий Кличко,
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