Мобилизация: последние новости на сегодня 14 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 14 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал проработать в законодательстве гарантии трудоустройства для мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Медведев призвал законодательно защитить трудовые права жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его мнению, для этого понадобится создать новые законодательные нормы. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова сообщила, что в новый закон о занятости планируют внести меры поддержки семей мобилизованных, уточняет РИА Новости. По ее словам, речь может идти о создании специальных программ для таких семей, к примеру, социальном контракте без требования, чтобы соблюдался «критерий нуждаемости». Также возможна поддержка компаний, которые принимают на работу членов семей мобилизованных.

Пушилин: мобилизованные улучшили ситуацию на фронте

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что прибытие мобилизованных на фронт улучшило ситуацию для российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин отметил, что в ДНР ранее проводилась всеобщая мобилизация и «нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть». Теперь местные военные на передовой и члены различных подразделений осознают, что есть резерв из мобилизованных и это их поддерживает. Глава ДНР заявил, что ситуация уже стала лучше и продолжает улучшаться. Он также подчеркнул, что частичная мобилизация решила вопрос демобилизации студентов.

Часть семей мобилизованных освободили от платы за частные детсады

Правительство Псковской области освободило семьи мобилизованных от оплаты услуг частных детских садов. Об этом сообщает ТАСС.

В региональном правительстве рассказали, что семьи мобилизованных освобождены от платы за дошкольные образование в Псковской области. Речь идет не только о муниципальных учреждениях, но также об образовательных организациях федерального уровня, государственных организациях в ведении региона и частных садиках, которые участвуют в программе создания дополнительных мест для детей 1,5-3 лет. Также власти решили, что детей мобилизованных будут зачислять в дошкольные организации первоочередно.

Власти допустили отпуск для мобилизованных на Новый год

Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока допустил, что мобилизованным, находящимся на боевом слаживании в учебных центрах, могут дать отпуск на Новый год. Об этом сообщает «Ура.ру».