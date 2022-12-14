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56 минут назад

Российский военный рассказал о СМС-наводчиках на Украине

Lenta.ru

Украинские жители, которые сотрудничали с Вооруженными силами республики, наводили артиллерию разными способами. Об этом рассказал самарскому порталу 63.ru российский военный, участвовавший в спецоперации (СВО).

Российский военный рассказал о СМС-наводчиках на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Офицер Евгений Коробов сообщил, что простые украинские граждане также участвовали в боевых действиях, в том числе в качестве наводчиков. Например, вспоминает военнослужащий, за время спецоперации они находили мирных местных жителей, которые наводили артиллерию с помощью СМС-сообщений.

«Мы ловили корректировщиков, которые наводили артиллерию эсэмэсками. Он за оружие не брался, а ущерба нанес больше, чем мог бы настрелять автоматом. И это люди не военные. Это мирные, местные. Партизанят на гражданских машинах. Подъезжают. Расстреливают и уезжают», — заявил Коробов.

Ранее стало известно, что среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выявили наводчиков Вооруженных сил Украины. По словам гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, среди отказавшихся заключать соглашение с новым руководством станции были те, «кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес Москвы, ВС России, госкорпорации "Росатом", распространял в коллективе деструктивные настроения».

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