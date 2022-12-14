Российский военный рассказал о СМС-наводчиках на Украине

«Мы ловили корректировщиков, которые наводили артиллерию эсэмэсками. Он за оружие не брался, а ущерба нанес больше, чем мог бы настрелять автоматом. И это люди не военные. Это мирные, местные. Партизанят на гражданских машинах. Подъезжают. Расстреливают и уезжают», — заявил Коробов.