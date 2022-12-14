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32 минуты назад

Военкор Лисицын: ВС РФ захватили американский дрон стоимостью 250 тысяч долларов

Российская Газета

Российские военные захватили в зоне спецоперации беспилотник RQ 20 Puma, который ранее США передали ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По его словам, дрон оценивается в 250 тысяч долларов.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

"Беспилотник предназначен для ведения наблюдения, патрулирования, разведки и корректировки огневой поддержки и дронов-камикадзе", - отметил военкор.

Ранее стало известно, что США выделили Украине 16 подобных беспилотников. На вооружении американской армии состоит более 1000 RQ 20 Puma.

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