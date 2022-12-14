Российские военные захватили в зоне спецоперации беспилотник RQ 20 Puma, который ранее США передали ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По его словам, дрон оценивается в 250 тысяч долларов.

"Беспилотник предназначен для ведения наблюдения, патрулирования, разведки и корректировки огневой поддержки и дронов-камикадзе", - отметил военкор.