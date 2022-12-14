Российские военные захватили в зоне спецоперации беспилотник RQ 20 Puma, который ранее США передали ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
По его словам, дрон оценивается в 250 тысяч долларов.
"Беспилотник предназначен для ведения наблюдения, патрулирования, разведки и корректировки огневой поддержки и дронов-камикадзе", - отметил военкор.
Ранее стало известно, что США выделили Украине 16 подобных беспилотников. На вооружении американской армии состоит более 1000 RQ 20 Puma.