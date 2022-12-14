В ФРГ признали неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО

Вооруженные силы Германии в настоящее время не могут в полной мере выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом, сообщает Der Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Кристину Ламбрехт и конфиденциальный отчет для комитета обороны страны.

Фото: EPA EPA

По данным издания, в отчете говорится об ограничении Берлина в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса. Также указываются проблемы с развертыванием сил быстрого реагирования НАТО со стороны Минобороны Германии в 2023 году.

Отмечается, что отчет показывает неоднозначную ситуацию. Из него следует, что в ходе обычных зарубежных миссий, например, в Мали, Косово или в Средиземноморье, не возникает серьезного дефицита оборудования или личного состава. Однако при обеспечении безопасности военного воздушного пространства над ФРГ фиксируются значительные недостатки вооруженных сил страны.

Так, многие радиолокационные станции воздушного пространства, а также бортовая радиоаппаратура и программное обеспечение для командных пунктов устарели. Это грозит тем, что в будущем техника будет «отказывать в работе».