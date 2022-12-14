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1 час назад

Глава Минобороны ФРГ признала неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО

Елена Прошина

Вооруженные силы Германии в настоящее время не могут в полной мере выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом, сообщает Der Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Кристину Ламбрехт и конфиденциальный отчет для комитета обороны страны.

В ФРГ признали неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО
Фото: EPAEPA

По данным издания, в отчете говорится об ограничении Берлина в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса. Также указываются проблемы с развертыванием сил быстрого реагирования НАТО со стороны Минобороны Германии в 2023 году.

Отмечается, что отчет показывает неоднозначную ситуацию. Из него следует, что в ходе обычных зарубежных миссий, например, в Мали, Косово или в Средиземноморье, не возникает серьезного дефицита оборудования или личного состава. Однако при обеспечении безопасности военного воздушного пространства над ФРГ фиксируются значительные недостатки вооруженных сил страны.

Так, многие радиолокационные станции воздушного пространства, а также бортовая радиоаппаратура и программное обеспечение для командных пунктов устарели. Это грозит тем, что в будущем техника будет «отказывать в работе».

Ламбрехт указала, что в 2023 году оборонный бюджет Германии придется увеличить, несмотря на то, что для нужд военного ведомства был создан специальный фонд с бюджетом €100 млрд.

Армия,Кристина Ламбрехт,НАТО,
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