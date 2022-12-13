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17 минут назад

Авиабазу США закрыли из-за возгорания бомбардировщика

Илья Родин

Американская авиабаза Уайтмен в штате Миссури будет закрыта предположительно до пятницы, 16 декабря, для вылетов и посадок самолетов. Это обусловлено аварией стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, пишет портал The War Zone со ссылкой на источники.

Авиабазу США закрыли из-за возгорания бомбардировщика
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что военная авиабаза располагает единственной взлетно-посадочной полосой. Ее длина составляет порядка 3,8 км. В минувшую субботу, 10 декабря на нее из-за возникших на борту в ходе планового полета неполадок совершил аварийную посадку B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие.

По данным портала, при посадке он получил повреждения и загорелся. Экипаж не пострадал.

Источник пояснил, что «взлетно-посадочная полоса авиабазы Уайтман закрыта».

Американский самолет-невидимка получил повреждения после аварийной посадки

Автор статьи заметил, что на этой базе базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. В состоянии боевой готовности находятся порядка половины из них. Соответственно, любое повреждение любого из этих самолетов является серьезным инцидентом.

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