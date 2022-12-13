Министр обороны Финляндии возьмет отпуск по уходу за ребенком

«Хотя работа министра очень важна, в какой-то момент нужно уметь ставить семью на первое место. Мы ещё не готовы отдать ребёнка в детский сад, поэтому сейчас моя очередь взять на себя большую ответственность за уход за ребёнком. Это тоже то, что я хочу делать», — приводит агентство STT цитату Кайкконена.