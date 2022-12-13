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38 минут назад

Министр обороны Финляндии возьмёт отпуск по уходу за ребёнком

Говорит Москваиещё 1

Антти Кайкконен станет первым мужчиной в правительстве страны, принявшим такое решение.

Министр обороны Финляндии возьмет отпуск по уходу за ребенком
Фото: ТАССТАСС

1 июля, Кайкконен в социальных сетях сообщал о рождении второго сына.

«Хотя работа министра очень важна, в какой-то момент нужно уметь ставить семью на первое место. Мы ещё не готовы отдать ребёнка в детский сад, поэтому сейчас моя очередь взять на себя большую ответственность за уход за ребёнком. Это тоже то, что я хочу делать», — приводит агентство STT цитату Кайкконена.

У министра и его супруги двое маленьких сыновей — двухлетний и шестимесячный. Янника Кайкконен назначена новым директором по связям с общественностью компании Bayer в Финляндии с начала года, уточняет агентство.

Председатель Центристской партии Анника Саарикко сообщила, что выдвинет министра экономики для замены Кайкконена на время отпуска. Мика Линтиля будет занимать одновременно два министерских поста.

Армия,Антти Кайкконен,
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