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1 час назад

Названо количество бомбардировщиков ВВС США

Lenta.ru

Количество бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США сократилось со времен холодной войны. На вооружении американской бомбардировочной авиации стоит 141 самолет. Количество американских бомбардировщиков назвал обозреватель 19ForyFive Питер Сучиу.

Названо количество бомбардировщиков ВВС США
Фото: lenta.rulenta.ru

Отмечается, что новые бомбардировщики в США не производят серийно с 2000 года. Американские ВВС эксплуатируют три типа бомбардировщиков — Boeing B-52 Stratofortress, Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.

С 1952 до 1962 год в Соединенных штатах было выпущено 744 самолета B-52, но в настоящее время на вооружении стоят 76 машин этого типа. Модернизированные версии B-52 планируют эксплуатировать до 2050-х годов. Также в арсенале США остаются бомбардировщики B-1 Lancer, которые создавали в качестве замены B-52. Из 100 выпущенных самолетов B-1B осталось только 45 бомбардировщиков.

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который совершил первый полет в 1989 году, остается самым новым самолетом этого типа в американских ВВС. После потери одного B-2 в небоевом происшествии в США осталось 20 бомбардировщиков B-2 Spirit.

Ранее издание The Drive сообщало, что во время учений самолет B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После приземления самолет загорелся.

В начале декабря компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Эта презентация стала первой публичной демонстрацией нового американского бомбардировщика за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2.

Армия,Boeing,
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