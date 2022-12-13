В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

Мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам необходимо выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

«В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности», - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 декабря в Белоруссии прошли мероприятия по проверке боевой готовности частей и подразделений Минобороны. Одной из задач военных маневров стала подготовка вновь призванных на военную службу жителей страны. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.