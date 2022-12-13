В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.
«По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.
Мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам необходимо выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
«В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности», - отметили в ведомстве.
Напомним, 6 декабря в Белоруссии прошли мероприятия по проверке боевой готовности частей и подразделений Минобороны. Одной из задач военных маневров стала подготовка вновь призванных на военную службу жителей страны. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.