Тайвань заявил о приближении к острову 29 самолетов и 3 кораблей КНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближающиеся к острову 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет РИА Новости.

«За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сводке тайваньского оборонного ведомства.

Как уточнили в ведомстве, 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6. Для наблюдения за ситуацией власти Тайваня направили воздушный и морской патруль. Также были развернуты ракетные комплексы наземного базирования.