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1 час назад

Тайвань заявил о приближении к острову 29 самолетов и 3 кораблей КНР

Елена Прошина

За прошедшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближающиеся к острову 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет РИА Новости.

Тайвань заявил о приближении к острову 29 самолетов и 3 кораблей КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сводке тайваньского оборонного ведомства.

Как уточнили в ведомстве, 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6. Для наблюдения за ситуацией власти Тайваня направили воздушный и морской патруль. Также были развернуты ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее председатель правительства Тайваня Су Чжэньчан обвинил власти КНР в торговой дискриминации в связи с введенным запретом на ввоз на материк некоторой продукции с острова. По его словам, Пекин нарушил нормы Всемирной торговой организации, установив свои правила и вмешиваясь в торговлю административными средствами.

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