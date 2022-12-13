В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера. (…) И, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — рассказал он.