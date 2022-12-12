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46 минут назад

Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

ТАСС

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в понедельник самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета
Фото: ТАССТАСС

Как пояснили в центре, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к границе, над нейтральными водами Баренцева моря. Для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Российский МиГ-31 помешал норвежскому самолету-разведчику

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. <…> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

Армия,НЦУО РФ,
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