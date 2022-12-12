МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в понедельник самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ .

Как пояснили в центре, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к границе, над нейтральными водами Баренцева моря. Для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.