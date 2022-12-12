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1 час назад

Военные Индии и Китая устроили перестрелку на границе

Елена Прошина

Пограничники Индии и Китая в пятницу, 9 декабря, устроили перестрелку в секторе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш. При этом были ранены несколько индийских солдат, пишет Hindu со ссылкой на источники.

На границе Индии и Китая произошли столкновения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это первый инцидент такого рода после вооруженного конфликта в мае 2020, во время которого 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения. Столкновения с НОАК произошли в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.

В Минобороны Индии подчеркнули, что потери китайских военнослужащих были существенно выше, чем у ВС страны.

Уточняется, что высокопоставленные чиновники подтвердили, что инцидент действительно имел место, но отказались привести подробности и точные данные о количестве раненых и убитых.

По данным издания, в столкновениях участвовали порядка 600 солдат НОАК.

Как Индия и Китай конфликтовали во второй половине XX века

Напомним, что макрорегион, в котором происходят столкновения между военнослужащими Индии и КНР, делится на Западный (Ладакх), Средний (Химачал-Прадеш и Уттаракханд), Сикким и Восточный (Аруначал-Прадеш) сектора.

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