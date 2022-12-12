В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
15 минут назад

Военный эксперт объяснил стратегию по выходу ВС России к Славянску и Краматорску

Lenta.ru

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, как Вооруженные силы (ВС) России смогут выйти к Славянску и Краматорску. Своим мнением он поделился с «Радио 1».

Военный эксперт объяснил стратегию по выходу ВС России к Славянску и Краматорску
Фото: Hazir Reka / ReutersHazir Reka / Reuters

По его словам, сейчас самыми горячими точками на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации являются Артемовск (украинское название — Бахмут) и Марьинка. Они считаются ключевыми с точки зрения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому прорыв на этих участках откроет для российских войск выход к вышеуказанным населенным пунктам.

При этом, считает полковник в отставке, взятие Артемовска и Марьинки позволит ВС России прорвать линию обороны противника от Угледара до Соледара и полностью контролировать всю прилегающую территорию.

«Тогда останется только одна линия: Славянск — Краматорск. Бои, которые сейчас происходят, хоть и позиционные, но имеют стратегическое значение», — добавил эксперт.

Ранее в декабре военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук объяснил стратегическую важность Артемовска для российских войск. По его словам, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше на Славянск.

Армия,Юрий Кнутов,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители