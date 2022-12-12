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50 минут назад

В Кургане умер разработчик боевых машин пехоты Данил Релин

ТАСС

Почетный гражданин Кургана, заслуженный машиностроитель РСФСР, разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни в Кургане. Об этом сообщили в понедельник в администрации города.

Умер разработчик боевых машин пехоты Данил Релин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин Кургана. <…> Данил Захарович внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений", - сообщили в администрации, выразив соболезнования.

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Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд". Удостоен почетных званий "Заслуженный машиностроитель РСФСР", "Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода", "Почетный гражданин города Кургана". Родился 14 декабря 1930 года в селе Краснополье Могилевской области Белорусской ССР. В 1954 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-механик", с 1954 года трудился на Курганском машиностроительном заводе.

Армия,Николай Макаровец,Курганмашзавод,
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