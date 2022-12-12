Мобилизация: последние новости на сегодня 12 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В результате частичной мобилизации российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 12 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Мобилизованных, добровольцев и кадровых военных в Сахалинской области учат управлять беспилотниками местного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке.

Операторов беспилотников готовят на полигоне «Успеновский». Эти дроны производят на базе конструкторского бюро САМИ (Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН). Представители полпреда президента заявили, что беспилотники показали свою эффективность в полевых условиях и скоро их работу протестируют во время настоящих боевых действий. Сахалинские беспилотники предназначены для быстрой доставки необходимых грузов армии.

Несколько мобилизованных россиян во время службы на Сватовском участке фронта встретили иностранных наемников, говоривших с польским или словацким акцентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда мобилизованные заняли оборону в окопах и отошли в центр посадки, они заметили чьи-то тени - в посадке двигалась неизвестная группа. Российские военные потребовали у ее членов пароль, но в ответ услышали крик «Русские сдавайся!». После этого мобилизованные открыли по группе огонь.

«Послали их... Русские не сдаются», - рассказал один из военнослужащих.

Глава службы Центробанка по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, что к концу октября банки и микрофинансовые организации дали мобилизованным россиянам отсрочку по кредитам на 45 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мамута подчеркнул, что банки активно занялись предоставлением отсрочек, несмотря на стартовые технические проблемы. К ноябрю банки обработали заявки более чем ста тысяч мобилизованных и членов их семей. По словам Мамуты, банкам помогла система Федеральной налоговой службы, с помощью которой можно оперативно проверить статус мобилизованного. Глава службы ЦБ подчеркнул, что нагрузка в 45 млрд - невысокая для банков. Он напомнил, что механизм кредитных каникул уже был отработан во время пандемии.

Больше 50 многодетных отцов вернулись домой после мобилизации

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что более 50 многодетных отцов, которых ранее мобилизовали в Вологодской области, вернулись домой. Об этом сообщает ТАСС.