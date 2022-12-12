Пентагон заявил об успешной операции против ИГИЛ* в Сирии

Как отметили в CENTCOM, жертв среди мирного населения удалось избежать. По мнению Пентагона , уничтожение двух боевиков нарушит планы террористов по организации атак на Ближнем Востоке.

Ранее сирийские власти опровергли заявления Пентагона о том, что главарь террористической организации ИГ* Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши по прозвищу «Меч Багдада» был уничтожен отрядами вооруженной оппозиции. Выяснилось, что спецоперация по уничтожению радикала была спланирована и осуществлена правительственными войсками, которые выследили главаря в районе Туфас, окружили и предложили сдаться. Во время штурма своего укрытия он подорвал на себе пояс со взрывчаткой.