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1 час назад

Во Франции Киев призвали бомбить парады на 9 мая

Деловая газета "Взгляд"

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Французский генерал призвал бомбить парады на 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.

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