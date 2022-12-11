Cербы вышли на баррикады на севере самопровозглашенной республики Косово

Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства, сообщает газета "Вечерње вести".
"В поселке Рударе близ Звечана, где днём были поставлены баррикады и собрались граждане из-за задержания Пантича, установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. Люди полны решимости провести ночь на баррикадах", - указано в сообщении.
Сербское население перекрывает дороги на севере Косово грузовиками и кучами мусора, баррикады установлены в в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток. Ранее президент Александар Вучич заявил, что Сербия направит альянсу НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности.