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51 минуту назад

"Вечерње вести": сербы вышли на баррикады на севере самопровозглашенной республики Косово

Газета.Ru

Сербское население северной части Косова строит баррикады на трассах и подконтрольной части города Косовска-Митровица и других поселков в ответ на нападения со стороны косоваров и полиции непризнанного государства, сообщает газета "Вечерње вести".

Cербы вышли на баррикады на севере самопровозглашенной республики Косово
Фото: ТАССТАСС

"В поселке Рударе близ Звечана, где днём были поставлены баррикады и собрались граждане из-за задержания Пантича, установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. Люди полны решимости провести ночь на баррикадах", - указано в сообщении.

Сербское население перекрывает дороги на севере Косово грузовиками и кучами мусора, баррикады установлены в в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток. Ранее президент Александар Вучич заявил, что Сербия направит альянсу НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности.

Армия,Александар Вучич,НАТО,
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