СПЧ создали рабочую группу для взаимодействия с ведомствами по вопросам СВО

Российские правозащитники создали рабочую группу по вопросам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает в субботу Telegram-канал СПЧ – Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека» Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»

Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев провел встречу с членами Совета, занимающимися проблемами Донбасса и вопросами СВО. Это журналисты, общественники, руководители благотворительных организаций.

«По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу для межведомственного взаимодействия по всем актуальным и требующим внимания вопросам», - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что сформулируют и обнародуют конкретные задачи в ближайшее время.