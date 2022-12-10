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38 минут назад

СПЧ создали рабочую группу для взаимодействия с ведомствами по вопросам СВО

Майк Габриелян

Российские правозащитники создали рабочую группу по вопросам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает в субботу Telegram-канал СПЧ – Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

СПЧ создали рабочую группу для взаимодействия с ведомствами по вопросам СВО
Фото: Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»

Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев провел встречу с членами Совета, занимающимися проблемами Донбасса и вопросами СВО. Это журналисты, общественники, руководители благотворительных организаций.

«По итогам обсуждения было принято решение создать рабочую группу для межведомственного взаимодействия по всем актуальным и требующим внимания вопросам», - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что сформулируют и обнародуют конкретные задачи в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из американской тюрьмы после обмена Виктор Бут может стать членом СПЧ.

Армия,Валерий Фадеев,Виктор Бут,Совет по правам человека,
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