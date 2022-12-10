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19 минут назад

В ДНР обозначили роль беспилотников на Авдеевском направлении

Илья Родин

В ДНР беспилотники в настоящее время полностью контролируют небо на некоторых участках фронта, рассказал офицер-танкист Народной милиции ДНР с позывным «Кубок». Он добавил, что БПЛА фиксируют любые перемещения противника, пишет РИА «Новости».

В ДНР раскрыли роль беспилотников на Авдеевском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Офицер отметил, что на днях противник предпринял контратаку в районе села Водяного. В ней участвовали значительные силы, порядка 15 единиц техники.

«Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые ведут наблюдение за противником круглые сутки, [продвижение своевременно обнаружили. В итоге] 4 единицы [техники было] сожжено, остальные ушли в обратном направлении», - пояснил «Кубок».

Напомним, что населенный пункт Водяное является ключевым для дальнейшего продвижения на Авдеевку. Удачные действия на этом направлению открывают для ВС РФ важные перспективы как по освобождению территорий, так и по снижению обстрелов населения в ДНР со стороны ВСУ.

Армия,СВО,Верховный суд,
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