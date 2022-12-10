Пленный боец ВСУ заявил о домогательствах со стороны иностранных наемников

Пленный украинский военный Александр Мерлен заявил, что иностранные наемники применяют физическую силу в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были случаи, когда они предлагали «вступить в сексуальные отношения». Об этом он сообщил на видео, распространенном Министерством обороны РФ, передает ТАСС.
Как рассказал военный, среди иностранных наемников на Украине присутствуют разные нации. По его словам, в основном он слышал польский и американский языки.
«Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. Бывали даже случаи применения физической силы, когда мы с ними вступали в конфликт. <...> Некоторые парни говорили, что даже были такие конфликты, когда они предлагали вступать в сексуальные отношения», — сказал Мерлен.
Если же им отказывали, как заявляет пленный боец ВСУ, наемники угрожали применить грубую силу.
«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — говорит он на видео.