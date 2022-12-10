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1 час назад

Пленный боец ВСУ заявил о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников

Газета.Ruиещё 1

Пленный украинский военный Александр Мерлен заявил, что иностранные наемники применяют физическую силу в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были случаи, когда они предлагали «вступить в сексуальные отношения». Об этом он сообщил на видео, распространенном Министерством обороны РФ, передает ТАСС.

Пленный боец ВСУ заявил о домогательствах со стороны иностранных наемников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал военный, среди иностранных наемников на Украине присутствуют разные нации. По его словам, в основном он слышал польский и американский языки.

«Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. Бывали даже случаи применения физической силы, когда мы с ними вступали в конфликт. <...> Некоторые парни говорили, что даже были такие конфликты, когда они предлагали вступать в сексуальные отношения», — сказал Мерлен.

Если же им отказывали, как заявляет пленный боец ВСУ, наемники угрожали применить грубую силу.

«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — говорит он на видео.

Армия,СВО,Минобороны России,
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