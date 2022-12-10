Пленный боец ВСУ заявил о домогательствах со стороны иностранных наемников

«Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. Бывали даже случаи применения физической силы, когда мы с ними вступали в конфликт. <...> Некоторые парни говорили, что даже были такие конфликты, когда они предлагали вступать в сексуальные отношения», — сказал Мерлен.