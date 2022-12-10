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21 минуту назад

В Пентагоне заявили о рисках передачи дронов Украине

Lenta.ru

США усомнились в передаче дронов Украине из-за риска, что их собьют. Об этом пишет Politico со ссылкой на Пентагон.

В Пентагоне заявили о рисках передачи дронов Украине
Фото: TwitterTwitter

Уточняется, что после нескольких месяцев внутренних обсуждений в Пентагоне так и не приняли решения о том, стоит ли выделять Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, от которых Вашингтон пытался избавиться годами. В ведомстве заявили, что часть беспилотников «почти наверняка» будет сбита.

«[Турецкие дроны Bayraktar TB2] стали мишенью для российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнули в издании.

Отмечается, что Пентагон опасается подобного сценария для американских БПЛА.

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В материале Politico говорится, что ВВС США стремятся списать беспилотники Reaper, чтобы приобрести более новые, однако Конгресс препятствовал этому шагу. Тем не менее в проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год предполагается «высвободить часть дронов для отправки на Украину».

Ранее в Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине. В частности, Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и системы противодействия.

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