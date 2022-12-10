Военкор рассказал об измотанных боевыми действиями солдатах ВСУ

Военный корреспондент Ura.ru Евгений Линин рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) измотаны постоянными боевыми действиями.

Фото: Reuters Reuters

Военкор заявил, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» постепенно выдавливают украинских военных с их позиций. В боях под Артемовском ВСУ используют иностранных наемников, однако даже их боеспособность серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь.

Кроме того, отрядам ЧВК «Вагнер» удалось вклиниться в оборону украинцев, окружив и блокировав довольно крупные их подразделения, добавил военкор.