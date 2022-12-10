Обнаружен состав с самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика" на железнодорожных путях вблизи Николаева.
"Агентура из Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Примечательно, что состав перевозил как минимум 11 платформ с "Гвоздиками". На артиллерии были желтые прямоугольники - отличительный знак ВСУ.
Ранее "СП" писала, что боевики Зеленского в ночь на субботу обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.