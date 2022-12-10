Украинские войска уличили в переброске САУ и БТР через Николаев

"Агентура из Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.