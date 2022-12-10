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1 час назад

Украинские войска уличили в переброске САУ и БТР через Николаев

Свободная прессаиещё 1

Обнаружен состав с самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика" на железнодорожных путях вблизи Николаева.

Украинские войска уличили в переброске САУ и БТР через Николаев
Фото: ТАССТАСС

"Агентура из Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Примечательно, что состав перевозил как минимум 11 платформ с "Гвоздиками". На артиллерии были желтые прямоугольники - отличительный знак ВСУ.

Ранее "СП" писала, что боевики Зеленского в ночь на субботу обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Армия,Сергей Лебедев,
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