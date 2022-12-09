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20 минут назад

В США оценили польские С-125 на Украине

Lenta.ru

Польша поставила Украине модернизированные в 1990-х годах зенитные ракетные системы (ЗРС) С-125 малого радиуса действия. Об этом пишет американское издание The Drive.

В США оценили польские ракетные системы С-125 на Украине
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / WikimediaMinistry of Defense of Ukraine / Wikimedia

В публикации отмечается, что в ходе модернизации у ЗРС аналоговая электроника была заменена на цифровую, что повысило надежность системы и ее точность. В частности, обновление получили радары и система идентификации свой-чужой.

Кроме того, модернизированная С-125 получила шасси от бронированной ремонтно-эвакуационной машины WZT-1, что повысило мобильность системы.

Издание напоминает, что данная ЗРС былая снята с вооружения польской армии в 2020 году. В публикации затрудняются назвать точное число С-125, которыми располагала Польша.

The Drive сомневается, что советские системы восполнят пробел в противовоздушной обороне (ПВО), который имеется у Украины, однако «вооруженные силы страны, вероятно, более чем готовы использовать все, что ее союзники могут предложить в этом отношении».

В декабре представитель правительства Польши, бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик сообщил, что Варшава передала Киеву советские ЗРК С-125.

Армия,Михал Дворчик,
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