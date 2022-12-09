Поляки начали готовиться к войне с Россией

Приблизительно 94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее. Такие данные приводит ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Польше проходят учения Минобороны страны «Тренируйся с армией» с привлечением обычных граждан.

Участие в них принимают представители разных профессий. В октябре и ноябре участие в курсах приняли свыше трех с половиной тысяч польских граждан в возрасте от 18 до 65 лет.

«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания», — рассказал представитель министерства обороны Польши Михала Томчика.

Кроме того, по данным газеты, на польской территории размещены около десяти тысяч солдат Вооруженных сил США.