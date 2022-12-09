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26 минут назад

Косовский спецназ вторгся на север Косова и Метохии

Елена Прошина

Вооруженные полицейские самопровозглашенной республики Косово заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Об этом сообщает Kosovo online, передает газета «Известия».

Косовский спецназ вторгся на север Косова и Метохии
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, сотрудники правоохранительных органов Косово вошли в сербскую часть города Митровица. Отмечается, что в их распоряжении есть бронированные автомобили. Полицейские расположились по краям города и блокировали всю северную часть Косовска-Митровицы.

Корреспондент портала Kosovo online сообщил, что отряд специального назначения получил приказ «обеспечить безопасность» в указанном районе.

Издание пишет, что по последним данным мужское население города собирается на улицах, женщины и дети в большинстве случаев не рискуют покидать домов. Общественные заведения закрыты. Пока никаких происшествий на зафиксировано, однако обстановка накаляется.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация на севере Косово остается напряженной и охарактеризовал обстановку как «взрывоопасную». По его словам, всему виной «организованный террор» премьер-министра Косово Альбина Курти. Вучевич обвинил его в поощрении этнической чистки. Он добавил, что достаточно будет одной «спички», чтобы «все загорелось».

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