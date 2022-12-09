Косовский спецназ вторгся на север Косова и Метохии

Вооруженные полицейские самопровозглашенной республики Косово заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Об этом сообщает Kosovo online, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, сотрудники правоохранительных органов Косово вошли в сербскую часть города Митровица. Отмечается, что в их распоряжении есть бронированные автомобили. Полицейские расположились по краям города и блокировали всю северную часть Косовска-Митровицы.

Корреспондент портала Kosovo online сообщил, что отряд специального назначения получил приказ «обеспечить безопасность» в указанном районе.

Издание пишет, что по последним данным мужское население города собирается на улицах, женщины и дети в большинстве случаев не рискуют покидать домов. Общественные заведения закрыты. Пока никаких происшествий на зафиксировано, однако обстановка накаляется.