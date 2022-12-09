В России отреагировали на отсутствие запрета США наносить удары по Крыму

«Украина наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма. Все, что они говорят, что говорит КулеКулеба, это сплошная ложь», — сказал депутат.

В интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России. Однако это не распространяется на Крым, поскольку полуостров международно признан территорией Украины.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что позиция президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.