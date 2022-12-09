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32 минуты назад

В России отреагировали на отсутствие запрета США наносить удары по Крыму

Lenta.ruиещё 9

Договоренности США и Украины о ненанесении ударов по большей части России бессмысленны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, несмотря на соглашения Вашингтона и Киева, территория России все равно подвергается атакам.

«Украина наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма. Все, что они говорят, что говорит КулеКулеба, это сплошная ложь», — сказал депутат.

Кулеба заявил, что США не запрещают использование их вооружений против Крыма

В интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России. Однако это не распространяется на Крым, поскольку полуостров международно признан территорией Украины.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что позиция президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.

Вашингтон поставлял Киеву ракеты GMLRS для HIMARS дальностью 80 километров, которые не могут достичь целей в России при ударах с территории Украины.

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