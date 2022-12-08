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1 час назад

ЕС захотел увеличить военную помощь Украине

Lenta.ru

Страны-члены Европейского союза (ЕС) захотели увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

ЕС захотел увеличить военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Евросоюз намерен увеличить финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Киеву как минимум на два миллиарда евро. Также известно, что в настоящее время потолок фонда составляет шесть миллиардов евро, эти средства ЕС тратит на возмещение правительствам средств, которые они расходуют на военную поддержку Украины.

По данным агентства, главы МИД стран-участниц ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря. Если к тому времени политики не смогут прийти к консенсусу, то лидеры ЕС рассмотрят вопрос в конце недели.

Отмечается, что для утверждения инициативы необходимо единогласное решение всех членов объединения. По словам собеседников агентства, в дальнейшем фонд могут пополнить еще большим количеством денег.

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